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Пиняев: «Для любого игрока огромная честь получить приглашение в сборную»

Мария Гусева
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Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал, ждет ли он вызова в сборную России.

«Это решать не мне, где именно играть. Если тренеры молодежной или национальной сборных решат, что хотят видеть меня в их командах, то, конечно, я буду рад приехать в любую сборную. Каждый футболист, когда начинает играть в футбол, ставит себе цель выступать за сборную своей страны. Для любого игрока огромная честь получить приглашение в молодежную или национальную сборную России», — цитирует Metaratings Пиняева.

В нынешнем сезоне 17-летний россиянин провел за «Крылья советов» 11 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.

«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. В следующем туре самарский клуб сыграет против «Нижнего Новгорода» 30 октября.

Источник: https://metaratings.ru/blog/sergey-pinyaev-o-yarkom-vozvrashchenii-posle-pnevmotoraksa-i-transfernykh-slukhakh/
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
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 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
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14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
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16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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 - : -
29.10 14:00
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