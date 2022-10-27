Пиняев: «Для любого игрока огромная честь получить приглашение в сборную»

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал, ждет ли он вызова в сборную России.

«Это решать не мне, где именно играть. Если тренеры молодежной или национальной сборных решат, что хотят видеть меня в их командах, то, конечно, я буду рад приехать в любую сборную. Каждый футболист, когда начинает играть в футбол, ставит себе цель выступать за сборную своей страны. Для любого игрока огромная честь получить приглашение в молодежную или национальную сборную России», — цитирует Metaratings Пиняева.

В нынешнем сезоне 17-летний россиянин провел за «Крылья советов» 11 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.

«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. В следующем туре самарский клуб сыграет против «Нижнего Новгорода» 30 октября.