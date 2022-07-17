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Сегодня, 17:03

В «Сочи ответили на вопрос о подаче повторной апелляции в Спортивный арбитражный суд на решение УЕФА

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко ответил на вопрос о подачи повторной апелляции в Спортивный арбитражный суд на решение УЕФА по отстранению российских клубов от еврокубков.

«Будем ли повторно подавать в CAS по отстранению от еврокубков? Это не только от нас зависит. Это совместное заявление», — отметил Рубашко.

2 мая исполком УЕФА отстранил Россию от участия во всех международных турнирах в сезоне-2022/23.

15 июля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции РФС на решение УЕФА и ФИФА об отстранении российских клубов и сборных от международных соревнований.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив 0
Нижний Новгород 0
Перерыв

П1

26%

1.72

Обе забьют - да

12%

2.00

ИТБ1 (1.5)

6%

1.87
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Ростов

Обе забьют - да

21%

1.88

П1

17%

1.82

ТБ 2.5

11%

1.96
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат 1
Спартак 1
Матч завершен

Х2

28%

1.52

ТБ 2.5

25%

1.92

П2

18%

2.75
ФК Сочи
УЕФА
1
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1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
5
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
10
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