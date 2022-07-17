В «Сочи ответили на вопрос о подаче повторной апелляции в Спортивный арбитражный суд на решение УЕФА

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко ответил на вопрос о подачи повторной апелляции в Спортивный арбитражный суд на решение УЕФА по отстранению российских клубов от еврокубков.

«Будем ли повторно подавать в CAS по отстранению от еврокубков? Это не только от нас зависит. Это совместное заявление», — отметил Рубашко.

2 мая исполком УЕФА отстранил Россию от участия во всех международных турнирах в сезоне-2022/23.

15 июля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции РФС на решение УЕФА и ФИФА об отстранении российских клубов и сборных от международных соревнований.