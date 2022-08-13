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Сегодня, 18:04

Циннбауэр — о матче с «Крыльями»: «Нам нужно смотреть вперед, смотреть, что мы будем делать дальше»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр подвел итоги матча 5-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

— Была сложная игра, сложно по горячим следам подобрать правильные слова. Все игроки, весь персонал, все тренеры разочарованы. Мы могли сыграть лучше. Команда не совсем нашла свою игру в начала. Отличный сейв Худякова, который оставил наши ворота неприкосновенными. Мы постепенно стали играть лучше, были моменты как в первом тайме, так и во втором, но нам не удалось из перевести в забитые голы. Конечно, после того, как команда не забивает пенальти, меняется рисунок игры.

Нам нужно смотреть вперед, смотреть, что мы будем делать дальше, анализировать ошибки в середине поля, в нападении. Конечно, будет проведен подробный анализ игры, мы должны все это проанализировать и допускать таких ошибок. Ребята довольно неоправданно часто теряют мяч.

— Сколько вы должны потерять еще очков, чтобы сделали хотя бы какие-то выводы?

— Я уже говорил об этом, мы все разочарованы стартом сезона. Сегодняшняя игра не наша лучшая игра. Вы правы, мы должны бить больше по воротам, больше забивать. Что-то нам не дается, здесь где-то медленно сыграли, дали возможность сопернику нас контратаковать. Я не хочу находить какие-то оправдания, у нас есть какие-то травмированные игроки, но это не отговорка. Те игроки, которые вышли на поле сегодня, их вполне было достаточно.

Можно бесконечно долго бить по воротам, но надо еще забивать. Во время наших действий в атаке, надо более точно делать передачи. Над этим надо работать. «Крылья Советов» — очень неприятный соперник. Нам опять не хватило последнего удара по воротам, чтобы забить гол. Хотелось бы больше стабильности, так как было много взлетов и падений.

— Почему заменили Изидора в перерыве, учитывая, что он хорошо показал себя в первой половине матча?

— У нас на это были свои причины. Мы хотели ввести девятку, чтобы освежить игру впереди.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Зенит 1
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Обе забьют - да

22%

1.70

П1

16%

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3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
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8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
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 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
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