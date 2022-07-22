Главный тренер «Крыльев Советов» сказал, что вопросов по судейству в матче с «Зенитом» у него нет

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, как команда будет обходиться без Сергея Пиняева, у которого проблемы со здоровьем. Он также отметил, что вопросов по поводу судейства в матче второго круга РПЛ с «Зенитом» (0:3) у него нет.

— Как вы перестроите игру на левом фланге без Пиняева?

— Мы не хотим терять то, что нами наиграно. На этой позиции у нас разные игроки по качеству. Будем подстраиваться под организацию игры на левом фланге. И в Петербурге мы могли бы играть более разнообразно, с включениями фланговых защитников в эту зону. Но соперники разного класса.

— Как оцените судейство?

— Повнимательнее надо посмотреть. Но я не думаю, что у меня будут вопросы по пенальти. Похоже, они были. Они немного случайные, но они были. Да нормальное было судейство.