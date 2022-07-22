Тренер «Крыльев Советов» Осинькин ответил на вопрос о плане восстановления Пиняева

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос о плане восстановления Сергея Пиняева.

— Какой диагноз и план восстановления у Пиняева?

— Уже достаточно было медицинских данных. Информация от клуба — то, что мы сейчас знаем. Его обследовали, но через несколько дней будет еще одно, более глубокое более конкретное. С этой болезнью иногда люди быстро восстанавливаются, есть такие примеры. Иногда другие сроки. Но о диагнозе медицинские работники должны говорить. Мы желаем ему здоровья.

20 июля 17-летнему футболисту стало плохо на тренировке. Игрока отправили в клинику Самарского государственного университета. Позже стало известно, что форварду диагностирован пневмоторакс.