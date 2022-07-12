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Осинькин поблагодарил губернатора Самарской области за внимание к «Крыльям Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» поблагодарил губернатора Самарской области за внимание к команде
Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поблагодарил губернатора Самарской области Дмитрия Азарова за внимание к команде.

«Спасибо Дмитрию Игоревичу за то, что он всегда рядом. Губернатор — часть нашей команды, он всегда слышит наши просьбы, помогает нам во всех направлениях. Команда же будет полностью отдаваться на поле, мы будем стараться побеждать в каждом матче. Все условия для этого руководством региона и области созданы», — приводит слова Осинькина сайт «Крыльев».

12 июня Дмитрий Азаров перед стартом нового сезона РПЛ посетил базу «Крыльев Советов».

«Крылья» в первом туре Мир РПЛ 16 июля сыграют с «Оренбургом» на выезде.

Источник: https://pfcks.ru/news/2022/07/12/novosti_1128.html
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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