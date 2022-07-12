Осинькин поблагодарил губернатора Самарской области за внимание к «Крыльям Советов»
Главный тренер «Крыльев Советов» поблагодарил губернатора Самарской области за внимание к команде
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поблагодарил губернатора Самарской области Дмитрия Азарова за внимание к команде.
«Спасибо Дмитрию Игоревичу за то, что он всегда рядом. Губернатор — часть нашей команды, он всегда слышит наши просьбы, помогает нам во всех направлениях. Команда же будет полностью отдаваться на поле, мы будем стараться побеждать в каждом матче. Все условия для этого руководством региона и области созданы», — приводит слова Осинькина сайт «Крыльев».
12 июня Дмитрий Азаров перед стартом нового сезона РПЛ посетил базу «Крыльев Советов».
«Крылья» в первом туре Мир РПЛ 16 июля сыграют с «Оренбургом» на выезде.
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|И
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1
|Зенит
|0
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|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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