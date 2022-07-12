Губернатор Самарской области посетил базу «Крыльев Советов»

Читать «СЭ» в

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров перед стартом нового сезона РПЛ посетил базу «Крыльев Советов», сообщает сайт клуба.

Дмитрий Игоревич пообщался с игроками, руководством и тренерским штабом клуба.

Губернатор отметил боевой настрой команды на новый сезон, пожелал коллективу побед и яркой игры.

«Крылья Советов» в первом туре Мир РПЛ 16 июля сыграют с «Оренбургом» на выезде.