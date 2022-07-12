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Сегодня, 17:14

Губернатор Самарской области посетил базу «Крыльев Советов»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дмитрий Азаров (в центре).
Фото ФК «Крылья Советов».

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров перед стартом нового сезона РПЛ посетил базу «Крыльев Советов», сообщает сайт клуба.

Дмитрий Игоревич пообщался с игроками, руководством и тренерским штабом клуба.

Губернатор отметил боевой настрой команды на новый сезон, пожелал коллективу побед и яркой игры.

«Крылья Советов» в первом туре Мир РПЛ 16 июля сыграют с «Оренбургом» на выезде.

Источник: https://pfcks.ru/news/2022/07/12/novosti_1128.html
ФК Крылья Советов (Самара)
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