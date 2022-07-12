Агент рассказал, когда бразильские новички присоединятся к «Зениту»

Агент Луис Фернандо Гарсия рассказал, когда ждать приезда бразильских новичков «Зенита». Планируется, что Иван и Густаво Мантуан прибудут в воскресенье.

Ранее сообщалось, что новички «Зенита» — вратарь Иван и вингер Густаво Мантуан — прилетят в Россию 13-14 июля. Однако, как рассказал «РБ Спорт» агент футболистов Луис Фернандо Гарсия, это событие немного откладывается.

«Завтра в Россию они не прилетят, прилет запланирован на 17 июля», — заявил Гарсия «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что новички «Зенита» — вратарь Иван и вингер Густаво Мантуан — прилетят в Россию 13-14 июля.

Оба футболиста стали частью сделки с «Коринтаинсом», в который перешел Юри Алберто, отказавшийся возвращаться в Россию.