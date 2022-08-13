Бывший директор академии «Локомотива» раскритиковал тренерский штаб московской команды

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев после завершения матча 5-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1) раскритиковал тренерский штаб московской команды.

— Трибуны кричали «убирайте немцев».

— Ну трибуны кричали сегодня, а я об этом говорю давно. Тренерский немецкий штаб и псевдо стратегия Рангника себя изначально не оправдала. Дальнейшие тренерские приобретения — утопия. Это не о том, нравится нам или нет. Мы все видим на футбольном поле: качество игроков достаточно высокое, но они не показывают тот уровень, на который свободны. Поэтому я поддерживаю трибуны, это очевидно.

Средний уровень игроков достаточно высокий. Кончено, если мы говорим о Мампаси или Раконьянце, то это те люди, которые вообще не должны находиться в клубе. Но это скорее исключение. Есть молодые ребята, есть опытные, на которых можно делать ставку и бороться за высокие места.