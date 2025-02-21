Личка: «Тюкавин почувствовал дискомфорт в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:2) в товарищеском матче.

— В целом, мы провели хорошую подготовку на сборах, готовы к возобновлению сезона, должны показывать хороший футбол. Жаль только, что в матче с «Локо» подвернул голеностоп Лаксальт, а сегодня получил травму Фернандес. Но уверен, что оба скоро будут в строю. Второй момент — реализация, сегодня она тоже нас подвела.

— Почему заменили в перерыве Тюкавина?

— Он почувствовал дискомфорт, доиграл тайм, но я сказал, что давайте не будем рисковать, во втором тайме выпустил Хубулова. Пару дней Тюкавин отдохнет — будет все нормально.

Следующий матч «Динамо» проведет 2 марта против «Ростова» в 19-м туре РПЛ.