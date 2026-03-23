Талалаев: «Балтика» никого не боится и играет в очень качественный футбол»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в эксклюзивном интервью «СЭ» ответил на вопрос о борьбе его команды за медали РПЛ. Сейчас калининградцы, в прошлом сезоне выступавшие в Первой лиге и обладающие лишь 12-й суммарной стоимостью игроков в РПЛ, согласно данным сайта Трансфермаркт, идут на четвертом месте с отставанием в очко от «Локомотива».

— Насколько реалистична, как вам кажется сейчас, борьба «Балтики» за медали этого чемпионата?

— Сейчас идет каждодневный процесс, и мне хотелось бы, чтобы весь этот шум не затмевал того, что происходит на поле. Потому что наши ребята играют в очень качественный футбол, прибавили в контроле мяча. Да, были отобранная у нас победа с «Зенитом», не совсем правильное завершение игры с «Ростовом». Но победы над ЦСКА и безоговорочная — над «Сочи» показывают, что мы как команда уже находимся на другом уровне — выше, чем до зимы.

Что же касается борьбы за медали, то насколько это реалистично — со стороны, наверное, виднее. Надо учитывать и силу оппонентов. Я пошел посмотреть вживую на «Локомотив» с «Акроном», и первый тайм в исполнении красно-зеленых меня очень впечатлил. При этом мне категорически не нравятся слова «испугался», «боязнь», «опасения». Мы их не применяем. «Балтика» никого не боится. Мы просто анализируем наших соперников и ищем пути решения в нашу пользу исхода матча с любой командой. И бороться будем до конца.

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