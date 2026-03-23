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Талалаев: «Балтика» никого не боится и играет в очень качественный футбол»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в эксклюзивном интервью «СЭ» ответил на вопрос о борьбе его команды за медали РПЛ. Сейчас калининградцы, в прошлом сезоне выступавшие в Первой лиге и обладающие лишь 12-й суммарной стоимостью игроков в РПЛ, согласно данным сайта Трансфермаркт, идут на четвертом месте с отставанием в очко от «Локомотива».

— Насколько реалистична, как вам кажется сейчас, борьба «Балтики» за медали этого чемпионата?

— Сейчас идет каждодневный процесс, и мне хотелось бы, чтобы весь этот шум не затмевал того, что происходит на поле. Потому что наши ребята играют в очень качественный футбол, прибавили в контроле мяча. Да, были отобранная у нас победа с «Зенитом», не совсем правильное завершение игры с «Ростовом». Но победы над ЦСКА и безоговорочная — над «Сочи» показывают, что мы как команда уже находимся на другом уровне — выше, чем до зимы.

Что же касается борьбы за медали, то насколько это реалистично — со стороны, наверное, виднее. Надо учитывать и силу оппонентов. Я пошел посмотреть вживую на «Локомотив» с «Акроном», и первый тайм в исполнении красно-зеленых меня очень впечатлил. При этом мне категорически не нравятся слова «испугался», «боязнь», «опасения». Мы их не применяем. «Балтика» никого не боится. Мы просто анализируем наших соперников и ищем пути решения в нашу пользу исхода матча с любой командой. И бороться будем до конца.

Андрей Талалаев.«Приношу извинения всем, кому небезразличен футбол. Но только за жест. И не штабу ЦСКА». Интервью Талалаева

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Андрей Талалаев
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
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Талалаев благодарен «Балтике» за реакцию на скандал после матча с ЦСКА

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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