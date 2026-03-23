Карпукас назвал работу Талалаева в «Балтике» потрясающей

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в разговоре с «СЭ» оценил работу Андрея Талалаева в «Балтике».

«Не хочется обсуждать то, что произошло вне футбольного поля. То, что на поле — потрясающая работа!» — сказал Карпукас «СЭ».

«Балтика» после 22 матчей набрала 42 очка и располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ.

Андрей Талалаев получил четырехматчевую дисквалификацию после удаления в матче 21-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).

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