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Сегодня, 10:50

Главный тренер «Акрона» ответил на вопрос, может ли в команде появиться Иван Игнатьев

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев в интервью «СЭ» заявил, что не готов сказать, могут ли оказаться в его команде нападающие Магомед-Шапи Сулейманов и Иван Игнатьев.

— Какие перспективы у «Акрона» в РПЛ? Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов подчеркнул, что его команда намерена штурмовать элитный дивизион и не думает только о выживании. А, допустим, в «Факеле» каждый раз подчеркивают, что главная задача — сохранение прописки. Вам какой подход ближе?

— Все зависит от той селекции, которую мы проведем, от мнения нашего руководства, болельщика. Не желаю делать какие-то спонтанные, ничем не подкрепленные заявления и обещания. Но я как тренер по своему характеру точно не хочу бороться за выживание!

— Тогда, если позволите, еще один вопрос про селекцию. На пресс-конференции вы сказали, что оказались в «Акроне» в том числе и благодаря Алану Агузарову. Его клиентами являются футболисты, которые в свое время подавали большие надежды в «Краснодаре». Иван Игнатьев и Магомед Шапи-Сулейманов. Они могут сейчас стать игроками вашей команды?

— Отвечу так. Алан Агузаров — это в первую очередь мой друг. А его агентская деятельность — вообще не моя история. Мы просто здорово понимаем друг друга. Он тот человек, который меня наставляет во многих вопросах. Алан хорошо знает изнутри мир РПЛ, знает, с какими людьми лучше контактировать в интересах дела. Он делает все для того, чтобы я стал сильным тренером. Мы с ним земляки, достаточно давно дружим. И в «Акроне», и в «Алании» я во многом оказался благодаря ему. А по поводу Игнатьева и Сулейманова я с ним даже не разговаривал. Мы выдерживаем четкую линию: переговоры ведет у нас спортивный директор, — сказал Тедеев «СЭ».

В апреле контракт с Игнатьевым расторг сербский «Железничар». Сейчас 25-летний нападающий находится в статусе свободного агента.

Полностью интервью Заура Тедеева читайте на сайте «СЭ».

Иван Игнатьев
Магомед-Шапи Сулейманов
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
Заур Тедеев
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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