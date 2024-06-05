Главный тренер «Акрона» ответил на вопрос, может ли в команде появиться Иван Игнатьев

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев в интервью «СЭ» заявил, что не готов сказать, могут ли оказаться в его команде нападающие Магомед-Шапи Сулейманов и Иван Игнатьев.

— Какие перспективы у «Акрона» в РПЛ? Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов подчеркнул, что его команда намерена штурмовать элитный дивизион и не думает только о выживании. А, допустим, в «Факеле» каждый раз подчеркивают, что главная задача — сохранение прописки. Вам какой подход ближе?

— Все зависит от той селекции, которую мы проведем, от мнения нашего руководства, болельщика. Не желаю делать какие-то спонтанные, ничем не подкрепленные заявления и обещания. Но я как тренер по своему характеру точно не хочу бороться за выживание!

— Тогда, если позволите, еще один вопрос про селекцию. На пресс-конференции вы сказали, что оказались в «Акроне» в том числе и благодаря Алану Агузарову. Его клиентами являются футболисты, которые в свое время подавали большие надежды в «Краснодаре». Иван Игнатьев и Магомед Шапи-Сулейманов. Они могут сейчас стать игроками вашей команды?

— Отвечу так. Алан Агузаров — это в первую очередь мой друг. А его агентская деятельность — вообще не моя история. Мы просто здорово понимаем друг друга. Он тот человек, который меня наставляет во многих вопросах. Алан хорошо знает изнутри мир РПЛ, знает, с какими людьми лучше контактировать в интересах дела. Он делает все для того, чтобы я стал сильным тренером. Мы с ним земляки, достаточно давно дружим. И в «Акроне», и в «Алании» я во многом оказался благодаря ему. А по поводу Игнатьева и Сулейманова я с ним даже не разговаривал. Мы выдерживаем четкую линию: переговоры ведет у нас спортивный директор, — сказал Тедеев «СЭ».

В апреле контракт с Игнатьевым расторг сербский «Железничар». Сейчас 25-летний нападающий находится в статусе свободного агента.

Полностью интервью Заура Тедеева читайте на сайте «СЭ».