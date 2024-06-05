Айбатов — о Рыбусе: «Количество травм Дзагоева не говорит о том, что он был плохим футболистом. Мацею просто не повезло»

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов в разговоре с «СЭ» прокомментировал будущее защитника казанского клуба Мацея Рыбуса.

«Конкретно по будущему Рыбуса не могу ответить. Он травмировался после того, как его подписали. Это могло произойти абсолютно с любым игроком. С чего вы взяли, что он хрупкий? Просто травма была необычная и серьезная. К сожалению, попал в такой период. Ему просто не повезло. Вспомните количество травм Дзагоева. Это же не говорит, что Алан был плохим футболистом», — сказал Айбатов «СЭ».

В сезоне-2023/24 34-летний поляк провел 8 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Большую часть сезона защитник восстанавливался после травмы. Его контракт с «Рубином» рассчитан до 30 июня 2024 года.