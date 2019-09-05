Глава ВТБ Андрей Костин признался, что считает «Динамо» одним из самых неудачных проектов банка.

— Я вопросами «Динамо» не очень занимаюсь, ими занимается мой первый заместитель, который также является председателем совета директоров, — заявил Костин в интервью «России 24». — Мы давно являемся спонсорами «Динамо», но мы никогда не занимались управлением командой. К сожалению, я считаю, что «Динамо» — один из самых неудачных проектов ВТБ, хотя большинство наших проектов очень удачные.

Мы не можем ассоциироваться с неудачным проектом, поэтому в предстоящие 3 года мы хотим взять над «Динамо» полное управление и посмотреть, насколько успешно мы можем этим заниматься. Место в таблице не столь важно, важно, чтобы «Динамо» в первую очередь радовало болельщиков. Другое дело, что сразу, с ходу прогресс не случается. Вопросы стратегии футбольного клуба занимают не один и не два месяца.

В течение 2-3 лет нам бы хотелось видеть «Динамо», которое претендует на призовые места. До этого будут определенные сложности, связанные с процессом строительства нового клуба. Думаю, определенные позитивные результаты болельщики «Динамо» увидят уже в ближайшее время.

В текущем чемпионате России «Динамо» набрало 9 очков после 8 туров и идет на 11 месте с таблице.

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