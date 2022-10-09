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9 октября, 13:56

Алаев о ситуации с бронью в РПЛ: «Ждем, когда министерство спорта примет решение»

Артем Бухаев
Корреспондент
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Александр Алаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент РПЛ Александр Алаев в разговоре с корреспондентами «СЭ» ответил на вопрос о получении брони для футболистов и сотрудников клубов.

— Верно ли, что РПЛ собирала списки клубов и отправляла из Минспорта для получения брони?

— Есть законодательство, мы его соблюдаем. Спортивной индустрией занимается министерство спорта. Ждем, какие решения будут приняты.

— Есть ли какие-то сроки, когда будет решена ситуация с бронью?

— Мы ждем, когда министерство спорта примет решение. Есть федеральный закон, мы должны его соблюдать. У нас попросили информацию, мы ее предоставили. Обсуждается, какое будет принято решение. Мы его примем и будем реализовывать.

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.

Футбол
РПЛ
Александр Алаев
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2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
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Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
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 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
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Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
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 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
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Спартак

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Зенит

 5
И К Ж
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Локомотив

 12 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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Сочи

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