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Глава комитета по этике пропустит рассмотрение дел Карпина, Кикнадзе и Медведева. Его заменит Пильгуй

13:32
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Глава комитета по этике Семен Андреев заявил «СЭ», что не сможет присутствовать на заседании, на котором будут рассмотрены дела генеральных директоров «Локомотива» и «Зенита», а также главного тренера «Ростова».

— Я не буду присутствовать, потому что уезжаю, — заявил он «СЭ». — Заседание будет вести мой мой заместитель Владимир Пильгуй. Первый раз я оставляю свой комитет.

В пятницу на комитете по этике РФС будут рассмотрены жест генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе, а также высказывания главного тренера «Ростова» Валерия Карпина и генерального директора «Зенита» Александра Медведева. (Севастиан Терлецкий)

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