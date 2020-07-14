Глава комитета по этике пропустит рассмотрение дел Карпина, Кикнадзе и Медведева. Его заменит Пильгуй

Глава комитета по этике Семен Андреев заявил «СЭ», что не сможет присутствовать на заседании, на котором будут рассмотрены дела генеральных директоров «Локомотива» и «Зенита», а также главного тренера «Ростова».

— Я не буду присутствовать, потому что уезжаю, — заявил он «СЭ». — Заседание будет вести мой мой заместитель Владимир Пильгуй. Первый раз я оставляю свой комитет.

В пятницу на комитете по этике РФС будут рассмотрены жест генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе, а также высказывания главного тренера «Ростова» Валерия Карпина и генерального директора «Зенита» Александра Медведева. (Севастиан Терлецкий)