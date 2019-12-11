Глава комитета по этике: «Обращения по поводу слов Гинера в адрес Егорова все еще не поступало»

Глава комитета по этике Российского футбольного союза Семен Андреев сообщил, что комитет до сих пор не получал обращения по поводу высказывания президента ЦСКА Евгения Гинера в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

После матча 19-го тура чемпионата России «Краснодар» — ЦСКА (1:1) Гинер выступил с резкой критикой деятельности Егорова, заявив, в частности, что глава департамента судейства «должен застрелиться». В понедельник, 9 декабря глава судейского комитета Ашот Хачатурянц выступил с заявлением, в котором сообщил, что данный инцидент рассмотрит комитет по этике.

— Обращения в комитет по этике все еще не поступало, — сказал Андреев. (Иван Торопцев)