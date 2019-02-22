Глава федерации футбола Ульяновской области: "Многие регионы выступают за возврат системы весна-осень"

Глава федерации футбола Ульяновской области Сергей Кузьмин во время выступления на пресс-конференции РФС отметил, что организации стоит увеличить сумму финансирования регионального футбола.

– Регионы ждут внимания и поддержки, Дюков об этом уже говорил. Нужно проанализировать результаты нашей работы на местах. Как мы знаем, что это 1-3 человека, работающих за небольшие деньги. С моей точки зрения, необходимо определить человека, которые ежедневно будет жить проблемами региона. Необходимо нас каким-то образом ранжировать, чтобы региональные команды видели эту поддержку.

В первую очередь я говорю о конкурсах с реальными суммами поддержки. Я считаю, что мы должны создать постоянную систему поддержки и спроса с региональных федераций. Возможно, с помощью создания неких фондов, которые будут постоянно пополняться.

Многие регионы выступают за возврат системы весна-осень, нужно как можно быстрее создать группу и начать работу над этим вопросом. (Александр Рогулев)

Выборы президента РФС. Почему на этот раз они уникальны. Live!