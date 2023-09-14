Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:13

Гладилин считает, что «Ахмат» может обыграть «Краснодар»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Футбольный эксперт Валерий Гладилин высказался о предстоящих матчах 8-го тура РПЛ.

«Ахмат» сейчас на хорошем ходу, и для меня не будет сенсации, если он выиграет. Он будет играть дома, и поэтому назову его фаворитом. Не сомневаюсь, что «Ахмат» не проиграет", — приводит слова Гладилина «Евро-Футбол.Ру».

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков в 7 матчах. «Ахмат» — 10-й (10 очков).

Матч «Ахмат» — «Краснодар» пройдет 16 сентября. Начало — в 16:30.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005334255_gladilin_dlya_menya_ne_budet_sensacii_esli_ahmat_vyiigraet_u_krasnodara
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Краснодар
1
Читайте также
Переводчик сборной Испании рассказал, как игроки нарушали режим во время ЧМ-2018 в России
Гашек считает, что НХЛ должна платить Украине, пока в лиге выступают российские игроки
Премьер Армении Пашинян заявил о провале миссии миротворцев РФ
Жительница Ростова-на-Дону узнала о своей беременности за час до родов
В ходе отражения атаки пять катеров ВСУ уничтожены в Черном море
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 8-й тур: «Сочи» — «Спартак», ЦСКА — «Крылья Советов» и другие матчи
«Динамо» — «Пари Нижний Новгород»: прямая трансляция и где смотреть матч РПЛ
РПЛ: расписание матчей и где смотреть трансляции игр 8 тура чемпионата России
«Никого не призываю уезжать из России. Может, я тоже хочу уйти в какой-то другой клуб». Откровенный Карпин после матчей сборной
В «Зените» объяснили, почему Ерохин исключен из заявки команды в РПЛ
Все сборники «Спартака», кроме Медины, вернулись в расположение клуба
Артем Чистяков назначен главным арбитром матча «Спартак» — «Сочи»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наказание комитета по этике РФС не запрещает Слуцкому участвовать в футбольных шоу

Медведев заявил, что Ерохин — полноценный игрок «Зенита»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости