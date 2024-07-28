Бушманов назвал дебют Барко в «Спартаке» великолепным

Экс-игрок «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал победу команды над «Химками» (3:1) в матче 2-го тура РПЛ.

«Хороший второй тайм «Спартак» провел. Первый был простой, а в перерыве встрепенулась команда. За счет этого и победила. Барко действительно показал свои лучшие качества, он был активен, двигал мяч вперед. Великолепный дебют», — цитирует Бушманова Vprognoze.ru.

По итогам двух стартовых туров РПЛ сезона-2024/25 красно-белые набрали 3 очка (1 победа и 1 поражение). На счету «Химок» 1 балл.