Гладилин считает, что у «Спартака» не будет проблем в случае ухода Угальде

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о возможном трансфере форварда красно-белых Манфреда Угальде в «ПСЖ».

«Пока это все слухи. У Угальде был яркий конец первого отрезка чемпионата и если будут хорошие варианты — идти надо. Пока он не готов к «ПСЖ», но его могут взять, как перспективного нападающего. Как на «Спартаке» отразиться возможный уход Угальде? Никаких проблем не будет. На эти деньги можно спокойно кого-то купить, даже еще дешевле», — цитирует Гладилина «Евро-Футбол.Ру».

22-летний костариканец присоединился к московскому клубу в январе 2024 года, его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2028 года. В нынешнем сезоне Угальде забил 16 голов и отдал 3 результативных паса в 22 матчах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 15 миллиона евро.