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Сегодня, 11:17

Гладилин считает, что у «Спартака» не будет проблем в случае ухода Угальде

Даниил Аршавский
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о возможном трансфере форварда красно-белых Манфреда Угальде в «ПСЖ».

«Пока это все слухи. У Угальде был яркий конец первого отрезка чемпионата и если будут хорошие варианты — идти надо. Пока он не готов к «ПСЖ», но его могут взять, как перспективного нападающего. Как на «Спартаке» отразиться возможный уход Угальде? Никаких проблем не будет. На эти деньги можно спокойно кого-то купить, даже еще дешевле», — цитирует Гладилина «Евро-Футбол.Ру».

22-летний костариканец присоединился к московскому клубу в январе 2024 года, его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2028 года. В нынешнем сезоне Угальде забил 16 голов и отдал 3 результативных паса в 22 матчах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 15 миллиона евро.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Манфред Угальде
Футбол
РПЛ
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Спартак (Москва)
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«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
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Зенит – ЦСКА
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 - : -
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