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Сегодня, 11:44

Ловчев: «Спартак» — это красная тряпка для «Зенита»

Даниил Аршавский
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Экс-футболист сборной СССР и «Спартака» Евгений Ловчев оценил шансы красно-белых обойти «Зенит» в чемпионской гонке нынешнего сезона РПЛ.

«Надо учитывать столетие петербургского футбола, и, конечно, у них есть возможности в любой момент докупить игрока и прочее. Это хорошо, что «Спартак» сейчас на слуху, и «Спартак» — это красная тряпка, и будет борьба, по большому счету, но думается, что в принципе, и со скамейкой запасных получше у «Зенита». Мне так думается. И еще: «Спартак» играет на пределе возможностей сегодня, а «Зенит» сегодня играет не в силу своих игроков», — цитирует Ловчева «ВсеПроСпорт».

После 18 туров в нынешнем сезоне чемпионата России «Спартак» с 37 очками занимает 3-е место в турнирной таблице. «Зенит» идет 2-м с 39 очками, уступая лидирующему «Краснодару» по дополнительным показателям.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Евгений Ловчев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Гладилин считает, что у «Спартака» не будет проблем в случае ухода Угальде
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
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Манфред Угальде

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Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

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П
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Бителло

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И К Ж
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Динамо Мх

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