Ловчев: «Спартак» — это красная тряпка для «Зенита»

Экс-футболист сборной СССР и «Спартака» Евгений Ловчев оценил шансы красно-белых обойти «Зенит» в чемпионской гонке нынешнего сезона РПЛ.

«Надо учитывать столетие петербургского футбола, и, конечно, у них есть возможности в любой момент докупить игрока и прочее. Это хорошо, что «Спартак» сейчас на слуху, и «Спартак» — это красная тряпка, и будет борьба, по большому счету, но думается, что в принципе, и со скамейкой запасных получше у «Зенита». Мне так думается. И еще: «Спартак» играет на пределе возможностей сегодня, а «Зенит» сегодня играет не в силу своих игроков», — цитирует Ловчева «ВсеПроСпорт».

После 18 туров в нынешнем сезоне чемпионата России «Спартак» с 37 очками занимает 3-е место в турнирной таблице. «Зенит» идет 2-м с 39 очками, уступая лидирующему «Краснодару» по дополнительным показателям.