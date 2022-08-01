Наумов считает, что Марадишвили и Куликов успешно заменят Бека-Бека в «Локомотиве»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход полузащитника Алексиса Бека-Бека в «Ниццу».

«Если «Локомотив» получил за него ту сумму, которую обозначали, то, конечно, это плюс для клуба. Это хорошая работа менеджмента, потому что он явно не стоит этих денег. В спортивном плане, мне кажется, он умелый игрок высокого уровня. Но так, как он относился к игре в «Локомотиве» и к команде, то в моральном плане это не очень большая потеря.

Обычно такие игроки создают только нездоровый климат в команде. Явно давал понять, что приехал, только чтобы засветиться. Это было видно. В «Локомотиве» найдутся люди, которые смогут успешно заменить его, например, Марадишвили и Куликов", — сказал Наумов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Как сообщает пресс-служба железнодорожников, сумма сделки составила 12 миллионов евро плюс 2 миллиона евро бонуса при выполнении различных условий. В случае последующей продажи 21-летнего полузащитника из Ниццы «Локомотив» получит выплату в размере 5 процентов.

За «Локомотив» французский игрок выступал с августа 2021 года, провел 28 матчей и сделал 4 голевые передачи.