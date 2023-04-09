Гладилин о матче «Спартак» — «Динамо»: «Весной бывает много ошибок, иногда даже нелепых»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился впечатлениями от матча 22-го тура РПЛ против «Динамо» (3:3).

— Матч понравился, был хороший открытый футбол с большим количеством голов и моментов, — приводит слова Гладилина «РБ Спорт». — Как обычно, весной бывает много ошибок, иногда даже нелепых. Зрелищный поединок — результат закономерный.

— Что думаете по игре Селихова?

— В моменте с автоголом Соболева его винить, наверное, не стоит, там была борьба в штрафной, а вот в том голе, который забивался издалека, вина Александра есть.

— Как вам судейство?

— Нормальное, никаких проблем не было.

— Соболев на эмоциях снова получил желтую, как это исправить?

— Это обычный рабочий процесс, футболисты — эмоциональные люди.

«Спартак» (42 очка) занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» (36 очков) — шестое.