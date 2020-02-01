Гинер считает, что приход Кашшаи положит конец судейским скандалам в РПЛ
17:05
Президент ЦСКА Евгений Гинер в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры» прокомментировал назначение Виктора Кашшаи на пост главы департамента судейства РФС.
— Не хотелось бы обсуждать судейство, — сказал Гинер. — Посмотрим, что сделает новое руководство. Оценку будем давать через время.
Мне хочется, чтобы у нас всех отложилась мысль в голове, что судья может ошибаться. Что это не подковерные игры. Думаю, теперь прекратятся скандалы, которые пошли с первого тура. Кашшаи — он нейтральный. При нем не будет клановости.
Было ли это при Егорове. Теперь его нет, зачем это обсуждать?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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