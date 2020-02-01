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Гинер считает, что приход Кашшаи положит конец судейским скандалам в РПЛ

17:05
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Президент ЦСКА Евгений Гинер в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры» прокомментировал назначение Виктора Кашшаи на пост главы департамента судейства РФС.

— Не хотелось бы обсуждать судейство, — сказал Гинер. — Посмотрим, что сделает новое руководство. Оценку будем давать через время.
Мне хочется, чтобы у нас всех отложилась мысль в голове, что судья может ошибаться. Что это не подковерные игры. Думаю, теперь прекратятся скандалы, которые пошли с первого тура. Кашшаи — он нейтральный. При нем не будет клановости.

Было ли это при Егорове. Теперь его нет, зачем это обсуждать?

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