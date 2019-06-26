Гинер рассказал о роли Усманова в трансфере Влашича из "Эвертона" в ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер сообщил, что российский предприниматель и миллиардер Алишер Усманов помог ему договориться с "Эвертоном" о переходе хорватского полузащитника Николы Влашича. Трансфер 21-летнего хорватского хавбека стал самой крупной покупкой в истории армейцев – сделка оценивается в 15 миллионов евро. Предыдущий сезон легионер провел в России на правах аренды.

– Мы не "Манчестер Сити", чтобы менять по 6-7 человек. Покупать Неймара за 200, потом его за 100 продавать. Это другая жизнь, они зарабатывают другие деньги, – сказал Гинер журналистам после заседания исполкома РФС. – У нас должна быть эпоха, у нас другие заработки. Сейчас собрали молодую команду. Если вы говорите о молодом хорвате Шарли, то конечно, у него есть перспектива попасть к нам. Посмотрят его уровень.

– По Влашичу были слухи, что Усманов вам помог с его трансфером. Правда?

– Он очень помог. Я хозяина "Эвертона" знал через Алишера Бурхановича. Мы втроем всегда общались. Алишер очень близкий мне человек, и он мне помогает всегда и во всем, что бы я ни попросил. Здесь он тоже поговорил с владельцем, и он пошел нам на встречу.

– Помог словом или?..

– Словом. Может деньгами даст? (Смеется.) (Арман Мкртчян)