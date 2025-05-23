Гинер о Марио Фернандесе: «Случившееся должно быть болью для него, а не для меня»

Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об экс-защитнике армейцев Марио Фернандесе, который летом 2023-го перешел в «Зенит».

— Когда-то вы рассказывали, как Марио Фернандес поразил вас порядочностью. Пропустив год из-за травмы, пришел к вам: «Готов переподписать контракт без всяких повышений, хочу вернуть ЦСКА этот год».

— И что?

— Вы приводили Марио в пример как человека чести. Два года назад все изменилось. Для вас эта история — боль?

— Я думаю, все случившееся должно быть болью для него, а не для меня. Мне-то что? Он же не мой сын.

— Как восприняли его поступок?

— Нормально воспринял. Он решил так — ну и решил. Вот Фернандеса и кинули. Это же его жизнь, его судьба, а не моя. На здоровье!

— На «ВЭБ Арене», приехав с «Зенитом», он убивался сильнее, чем в любом другом матче. Вы с Марио встретились?

— Нет.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. Вместе с армейцами он трижды выигрывал чемпионат России и Суперкубок страны, а также один раз завоевал Кубок страны.

Летом 2022 года бразилец объявил о приостановке карьеры. В январе 2023 года он провел несколько месяцев за «Интернасьонал», а в июле того же года перешел в «Зенит». Защитник принял участие в 18 матчах команды из Санкт-Петербурга и не отличился результативными действиями.

Летом 2024 года футболист покинул клуб. В настоящий момент он является свободным агентом.