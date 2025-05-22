Представитель Лантратова об игровом времени в «Локомотиве»: «Будет сильнее. Конкуренция — это нормально»

Сергей Кушов, представитель вратаря «Локомотива» Ильи Лантратова ответил «СЭ» на вопрос о ситуации с игровым временем голкипера.

В последний раз Лантратов выходил на поле 28 марта в матче 22-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:5). После этого вратарь оставался в запасе в девяти играх подряд.

«До этого Илья 3 сезона играл практически без замен. Накопилось, плюс сборная, переезды. Человек подустал с моральной точки зрения и физически. Череда ошибок — потерял место в составе. Конкуренция, в спорте это нормально, никаких проблем. В следующем сезоне будем сильнее», — сказал Кушов «СЭ».

Лантратов выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2024/25 голкипер провел 22 матча за команду во всех турнирах и пропустил 34 гола, отыграв 6 встреч на ноль.

Нынешний контракт 29-летнего россиянина с железнодорожниками действует до конца июня 2026 года.