Абаскаль объяснил, почему не выпустил Игнатова на поле в третьем матче подряд

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, почему не стал выпускать на поле полузащитника Михаила Игнатова в матче 3-го тура РПЛ против «Оренбурга» (4:1).

— Почему Игнатов не выходит даже на замену?

— Я верю в Игнатова. Мы анализируем его действия. Я верю в его талант. Он часто остается на вторую тренировку. Но у нас есть 11 человек, которые выходят в старте. Он знает, что я ему доверяю. Уверен, когда он получит шанс, то воспользуется им, как нужно.

— Почему Зиньковский не выходит с первых минут?

— Потому что на поле выходит 11 футболистов.

— Как оцените игру Пруцева?

— Вы видели, что он провел хороший матч. Пруцев может играть бокс-ту-бокс, он может играть хорошо на коротких дистанциях. Он заслуживает место в старте, бьется за него. Он добавил нам компактности в атаке. Позволил лучше контролировать матч.

В розыгрыше РПЛ-2022/23 Игнатов еще ни разу не появился на поле. Во всех трех матчах «Спартака» в чемпионате 22-летний россиянин оставался в запасе.

Единственная официальная встреча, в которой Игнатов принял участие этим летом — игра за Суперкубок России против «Зенита» (0:4). Футболист провел на поле первый тайм, после чего был заменен на Антона Зиньковского.