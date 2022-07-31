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Абаскаль объяснил, почему не выпустил Игнатова на поле в третьем матче подряд

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, почему не стал выпускать на поле полузащитника Михаила Игнатова в матче 3-го тура РПЛ против «Оренбурга» (4:1).

— Почему Игнатов не выходит даже на замену?

— Я верю в Игнатова. Мы анализируем его действия. Я верю в его талант. Он часто остается на вторую тренировку. Но у нас есть 11 человек, которые выходят в старте. Он знает, что я ему доверяю. Уверен, когда он получит шанс, то воспользуется им, как нужно.

— Почему Зиньковский не выходит с первых минут?

— Потому что на поле выходит 11 футболистов.

— Как оцените игру Пруцева?

— Вы видели, что он провел хороший матч. Пруцев может играть бокс-ту-бокс, он может играть хорошо на коротких дистанциях. Он заслуживает место в старте, бьется за него. Он добавил нам компактности в атаке. Позволил лучше контролировать матч.

В розыгрыше РПЛ-2022/23 Игнатов еще ни разу не появился на поле. Во всех трех матчах «Спартака» в чемпионате 22-летний россиянин оставался в запасе.

Единственная официальная встреча, в которой Игнатов принял участие этим летом — игра за Суперкубок России против «Зенита» (0:4). Футболист провел на поле первый тайм, после чего был заменен на Антона Зиньковского.

Михаил Игнатов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
6
0
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 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
7
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
8
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
9
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
10
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
11
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
12
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
13
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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Урал – Краснодар
 1 : 3
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Зенит – Локомотив
 5 : 0
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Сочи – Ахмат
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31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 2 : 2
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 4 : 1
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
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