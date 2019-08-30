Гильерме рассказал об адаптации в России

Голкипер «Локомотива» Гильерме вспомнил, как проходила его адаптация в России. Уроженец Бразилии переехал в Москву в 2007 году.

— Я много слышал о России до переезда, но переживал больше всего из-за погоды, -приводит слова голкипера официальный сайт «Локо». — Думал, что будет холодно. Знакомые в Бразилии до сих пор интересуются, не замерзаю ли я в России. Когда приехал, все оказалось совсем иначе — даже удивился немного. Москва была такой красивой, встретила меня солнцем и теплом, так что я сразу настроился на позитив. А вот ближе к зиме немного испугался — не ожидал такого холода. Родные сначала очень переживали, но в то же время понимали, что это моя профессия, и я буду играть там, где меня хотят видеть.

Многие считают, что в России небезопасно. Но если мы сравним с моей родиной, то в России в разы безопаснее, однозначно.

— К российской погоде я уже привык. Раньше выходил в футболке с коротким рукавом даже осенью, хотя в последние три-четыре года уже думаю о своем здоровье и одеваюсь теплее. Я ведь уже не молодой.

Но все равно каждый раз для меня стресс играть, когда на улице холодно. Я — вратарь, двигаться приходится не так много, как ребятам на поле, так что больше шансов замерзнуть. Холоднее всего мне было несколько лет назад в матче с «Оренбургом». Мы играли в минус 15.

Бразильский климат нравится больше. Хорошо, что в России в декабре начинается отпуск, и мы улетаем в теплые страны, поэтому зима проходит легко и быстро.

— Моя первая фраза на русском: «Я не понимаю по-русски, помоги». Люди обычно помогали. Так что для начала иностранцам посоветовал бы запомнить именно это выражение, а остальное придет со временем.

Русский язык очень сложный. Я сходил на пять занятий по русскому и понял, что легче будет учиться самому. Хотя, например, Крыховяк быстро заговорил — но он поляк, а русский и польский языки похожи.

Мне помогали ребята на тренировках. Я был очень любопытным и спрашивал все неизвестные мне слова, а одноклубники подсказывали. Сейчас планирую вернуться к изучению русского, потому что в какой-то момент понял, что не прогрессирую.

— Сначала я немного не понимал русских людей — почему они такие серьезные. У нас в Южной Америке все очень добрые и открытые. Были случаи, когда в Москве я просил помочь, а люди просто проходили мимо. Но это особенность России — такой менталитет. Тем не менее, меня очень хорошо приняли, так что я безумно благодарен России. За 12 лет сам стал немного похож на русского. Я всегда был очень открыт, а люди этим пользовались в плохих целях. Теперь стараюсь больше думать о себе.

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