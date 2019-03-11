Гильерме: "Очень переживал из-за истории с Кучуком"

Голкипер "Локомотива" Маринату Гильерме в интервью клубной пресс-службе вспомнил о ситуации, когда он критически высказался о бывшем главном тренер команде Леониде Кучуке.

13 сентября 2014 года после матча "Локомотив" - "Мордовия" (1:1) Гильерме в интервью выразил несогласие со словами Кучука и сказал, что не только футболисты виноваты в неудачах команды.

- За что мне стыдно в российский период карьеры? Думаю, что-то есть, но нужно вспоминать. Интервью о Кучуке? Это да. Я должен был сказать ему это не через интервью, а напрямую. Но я уже несколько раз извинился. Поэтому я думаю, что эта тема уже закрыта, - сказал Гильерме. - Я очень переживал тогда. Не только из-за того, что болельщики на меня очень злились. Но я уже извинился и считаю, что никаких проблем нет.

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