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Гигович и Альмквист подписали пятилетние контракты с «Ростовом»

21:17
Армин Гигович. Фото ФК «Ростов»
Армин Гигович. Фото ФК «Ростов»
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Как стало известно «СЭ», полузащитники Армин Гигович и Понтус Альмквист подписали пятилетние контракты с «Ростовом». Сегодня российский клуб объявил о переходе двух шведов.

18-летний Армин Гигович выступал за «Хельсингборг», в текущем сезоне провел 20 матчей в чемпионате Швеции. В его активе один гол и один результативный пас.

21-летний Понтус Альмквист выступал за «Норчепинг», в текущем сезоне провел 21 матч и забил пять мячей при двух голевых передачах.

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