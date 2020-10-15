Гигович и Альмквист подписали пятилетние контракты с «Ростовом»

Как стало известно «СЭ», полузащитники Армин Гигович и Понтус Альмквист подписали пятилетние контракты с «Ростовом». Сегодня российский клуб объявил о переходе двух шведов.

18-летний Армин Гигович выступал за «Хельсингборг», в текущем сезоне провел 20 матчей в чемпионате Швеции. В его активе один гол и один результативный пас.

21-летний Понтус Альмквист выступал за «Норчепинг», в текущем сезоне провел 21 матч и забил пять мячей при двух голевых передачах.