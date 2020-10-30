Глава компании ProSports Management Герман Ткаченко в беседе с «СЭ» оценил работу Заремы Салиховой в «Спартаке», а также поделился своим мнением о советнике клуба Франко Камоцци.

— Зарема — близкий человек владельца клуба, красотка и женщина, хорошо формулирующая свою позицию. Ее личная вовлеченность — это плюс для «Спартака». Это определенное внимание, бодрость менеджмента. Она имеет на это право.

Франко Камоцци, конечно, очень невоспитанный человек, несмотря на очень вежливую форму всех своих интервью. Если ты имеешь влияние, возможность советовать Зареме и Леониду Федуну, никому не говори об этом, промолчи. Зачем вести себя так неуважительно по отношению к менеджменту и всему клубу? Мне не нравится, когда агенты, а они часто не очень хорошие люди, начинают кичиться, кто кого нашел, кто кого посоветовал. Говорят, что это они привезли игрока. Слушайте, нет такого! Всегда принимает решение и покупает игрока клуб и только клуб, а вы — максимум инструмент. Окончательное решение принимаете не вы.

Полностью первая часть интервью Ткаченко — на сайте «СЭ»