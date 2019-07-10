Геркус заявил, что его не приглашали на встречу с болельщиками "Локомотива"

Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус признался, что не получал приглашения на встречу болельщиков команды с руководством, а также дал оценку переговорам о продлении контракта железнодорожников с вратарем Маринату Гильерме.

- Предложения прийти на встречу не поступало, - цитирует Геркуса RT. - С одной стороны, ощущаю определенную сопричастность к итоговым результатам прошедшего сезона. Все-таки эту команду мы собирали в течение двух с половиной лет, прошли с ребятами бок о бок долгий и успешный путь. Однако, конкретно на этой встрече себя чувствовал бы не совсем комфортно, ведь сегодня клубом руководят другие люди.

Думаю, что с Гильерме, футболистом, который провел в клубе 12 сезонов, найдут общий язык. Ситуация, когда все эти разговоры и детали выносятся на открытое суждение болельщиков, для меня выглядит несколько странно.

Геркус был президентом "Локомотива" с лета 2016 года по декабрь 2018 года. За этот период клуб вернул себе чемпионский титул и завоевал Кубок страны.