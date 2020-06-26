Геркус сделал заявление после переноса суда против «Локомотива»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус сделал заявление после решения суда перенести заседание по иску клуба на месяц.

— Про мой суд с Локомотивом: друзья, спасибо всем огромное за слова поддержки! Сторона Локомотива/Кикнадзе выбрала тактику максимального затягивания процесса, что, скорее, говорит о PR характере всего мероприятия, чем о реальных претензиях, — написал в своем Telegram-канале Геркус. — Ну и очередное подтверждение полного непрофессионализма стороны истца. Снова очередные документы, которые предъявляют в последнюю секунду, уже на заседании. Снова нарушено наше право на заблаговременное информирование о деталях иска. Снова перенос разбирательства по существу. 24 июля состоится очередная серия этого сериала. Будем бороться за справедливость!

Ранее «Локомотив» предъявил Илье Геркусу претензии по следующим пунктам:

— Нарушение порядка премирования генерального директора — клуб оспаривает выплату Илье Геркусу в общей сложности 22,14 млн рублей с августа 2016 года по 31 декабря 2018 года.

— Нарушение порядка премирования сотрудников клуба: сумма претензии — 109,764 млн рублей за тот же период.

— Необоснованное привлечение третьего лица при переговорах о расторжении контракта с экс-спортивным директором «Локомотива» Игорем Корнеевым. По данным клуба, посредник получил гонорар 4,7 млн рублей.

— Необоснованная сделка с консультантом по вопросу получения российского гражданства сербским футболистом Неманьей Пейчиновичем — за эту услугу, по данным клуба, было выплачено 4,03 млн рублей.