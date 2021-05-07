Сайто высказался о возвращении в общую группу «Рубина»

Полузащитник «Рубина» Мицуки Сайто перед матчем 29-го тура Тинькофф РПЛ прокомментировал свое возвращение в общую группу команды.

«Это была моя первая травма в жизни, потребовавшая столь длительного восстановления. Это было тяжело для меня постоянно работать индивидуально. Но теперь я вернулся в общую группу, я очень счастлив работать вместе со всеми!



Мне удалось восстановиться раньше положенного срока благодаря нашему медицинскому штабу, нашим физиотерапевтам, а также благодаря специалистам из Финляндии, где я делал операцию. Мне оставалось только слушать их и делать то, что они скажут», — цитирует Сайто «Рубин».

В январе 22-летний японец перешел в российскую команду из «Сенан Бельмаре» на правах аренды до конца июня 2022 года. С февраля футболист восстанавливается от повреждения связочного аппарата голеностопного сустава.

Матч 29-го тура Тинькофф РПЛ «Арсенал» — «Рубин» состоится в субботу, 8 мая. Начало — в 16.30 (мск). После 28 туров казанцы занимают 4-е место в турнирной таблице, набрав 49 баллов. Тульский клуб (23) располагается на 13-м месте.