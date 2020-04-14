Геркус дал прогноз о пике эпидемии коронавируса в России и назвал число жертв

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус оценил ситуацию с коронавирусом в России.

— Рост числа заболевших в России продолжается, но его темпы сильно ниже наших европейских соседей, — написал Геркус в Twitter. — К тому же, не будем забывать, что помимо естественного роста количества заболевших, расширяется количество тестов, то есть точность выявления заболевания. В каком-то смысле за счет увеличения числа тестов сегодня мы выявляем тех, кого пропустили вчера. Рост количества погибших также очень умеренный и сильно ниже наших соседей. Ниже я дам свой прогноз по количеству новых случаев до конца мая.

Исходя из моих оценок, пик роста заболевших мы пройдем в конце апреля, основная стадия эпидемии закончится к концу мая, всего заболеют около 200 тысяч человек, погибших менее 5 тысяч.

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Рост числа заболевших в России продолжается, НО его темпы сильно ниже наших европейских соседей. К тому же, не будем забывать, что помимо естественного роста количества заболевших, расширяется количество тестов, то есть точность выявления заболевания. В каком-то смысле pic.twitter.com/mvozZa8vYc — Илья Геркус (@ilgerkus) April 14, 2020

По данным Роспотребнадзора по состоянию на утро 14 апреля в России зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровело 1 470 человек.