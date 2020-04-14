РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Геркус дал прогноз о пике эпидемии коронавируса в России и назвал число жертв

13:38
Илья Геркус. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Илья Геркус. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Теги:

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус оценил ситуацию с коронавирусом в России.

— Рост числа заболевших в России продолжается, но его темпы сильно ниже наших европейских соседей, — написал Геркус в Twitter. — К тому же, не будем забывать, что помимо естественного роста количества заболевших, расширяется количество тестов, то есть точность выявления заболевания. В каком-то смысле за счет увеличения числа тестов сегодня мы выявляем тех, кого пропустили вчера. Рост количества погибших также очень умеренный и сильно ниже наших соседей. Ниже я дам свой прогноз по количеству новых случаев до конца мая.

Исходя из моих оценок, пик роста заболевших мы пройдем в конце апреля, основная стадия эпидемии закончится к концу мая, всего заболеют около 200 тысяч человек, погибших менее 5 тысяч.

По данным Роспотребнадзора по состоянию на утро 14 апреля в России зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровело 1 470 человек.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир