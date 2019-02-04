Георгий Ярцев: "Я очень хорошо относился к Каррере, но он начал совершать ошибки"

Известный тренер, вице-президент "Тамбова" Георгий Ярцев - об увольнении Массимо Карреры из "Спартака" и его конфликте с Денисом Глушаковым.

– Такого не бывает, чтоб в чемпионский год тебя носили на руках, игрок и тренер целовали друг друга до потери пульса... А через полгода – бах, и того же футболиста объявляют виновником всех бед. Вы, журналисты, посмотрите, когда этот процесс пошел, с приходом какого или каких игроков в команде, с появлением каких тактических схем пошло разногласие. И Глушаков, как капитан команды, имел полное право пойти к тренеру и поговорить с ним. Этот разговор мы не слышали, а потому не знаем того, что осталось за кадром этой истории.

– А имеет ли право капитан "Спартака" показывать пенсионерский футбол в последние полтора года и на что-то еще претендовать? Вы же как тренер и великий игрок видели, как Денис играл в последние полтора-два года.

– Думаю, что на него тяжелой глыбой свалилась какая-то огромная бытовая ответственность. Было все в порядке в тылу, и он был спокоен. Возникли проблемы, и это сказалось. Такое может случиться с каждым – со мной, с вами. Может быть, здесь собака и зарыта. Но когда жена футболиста где-то написала про заговор против Карреры, я смеялся. Кто-то все это подхватил и понеслось. Не представляю, чтобы кто-то из наших жен -Романцева, Ярцева, Никифорова, Онопко или кого-то еще – выносил такое на суд публики. Увы, "Спартак" оказался единственной командой, которая выплеснула наружу свои внутренние дела. И началось брожение! Я к Каррере очень хорошо относился – нормальный парень. Через 16 лет сделал нас чемпионами. Ура! Но дальше он начал совершать ошибки.

– Но вы, как тренер, согласны, что в последние полтора года Глушаков показывал пенсионерский футбол?

– Я знаю футбол хороший, европейский, мировой, ветеранский. А вот пенсионерский футбол я комментировать не готов. (Отдел футбола)

Полное интервью Георгия Ярцева - здесь