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Георгий Мелкадзе: «Если отталкиваться от ТТД, я провел не лучший матч»

21:40
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Нападающий «Тамбова» Георгий Мелкадзе поделился впечатлениями после дубля в ворота «Ростова» (2:1) в матче 10-го тура чемпионата России.

— Я стал лучшим игроком матча? Команда отыграла очень хорошо, 11 человек работали, тренеры, болельщики — это и их награда, — сказал Мелкадзе в эфире «Матч Премьер». — На данный момент в рамках РПЛ с точки зрения голов это для меня успешная игра.

Если отталкиваться от ТТД, то не лучший матч. Считаю, у меня достаточно потерь было у меня в атаке. Мы на последнем месте, нам очень нужны очки. Мы сейчас для всех раздражители, ведь все хотят взять очки в матчах с нами.

Тамбов — Ростов

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи




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