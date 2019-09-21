Георгий Мелкадзе: «Если отталкиваться от ТТД, я провел не лучший матч»

Нападающий «Тамбова» Георгий Мелкадзе поделился впечатлениями после дубля в ворота «Ростова» (2:1) в матче 10-го тура чемпионата России.

— Я стал лучшим игроком матча? Команда отыграла очень хорошо, 11 человек работали, тренеры, болельщики — это и их награда, — сказал Мелкадзе в эфире «Матч Премьер». — На данный момент в рамках РПЛ с точки зрения голов это для меня успешная игра.

Если отталкиваться от ТТД, то не лучший матч. Считаю, у меня достаточно потерь было у меня в атаке. Мы на последнем месте, нам очень нужны очки. Мы сейчас для всех раздражители, ведь все хотят взять очки в матчах с нами.

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