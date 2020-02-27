Георгий Джикия: «Смолов — огромный молодец. Чувствую гордость за него»
Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что он думает о переходе Федора Смолова в «Сельту». Испанский клуб арендовал нападающего у «Локомотива» до конца сезона.
— Федя огромный молодец. Я его поздравил. Не стал заваливать вопросами, думаю, у него и так телефон раскален. Здорово, что он решился на такой шаг. Чувствую гордость за него, ведь Смолов сумел, как это модно сейчас говорить, выйти из зоны комфорта. Я себе в телефоне уже сделал отметку, чтобы следить за результатами «Сельты». Надеюсь, они сохранят прописку, и мы продолжим наблюдать Смолова в одном из лучших европейских чемпионатов.
— Почему мало кто из российских футболистов выходит из этой самой зоны комфорта?
— Не «мало, кто выходит». А мало кого туда зовут. Вот с чего нужно начинать, — цитирует Джикию «Российская газета».
30-летний Федор Смолов в текущем сезоне провел четыре матча за «Сельту» и забил один мяч.
Дополнительная информация:
https://rg.ru/2020/02/27/dzhikiia-ne-vyhodim-iz-zony-komforta-potomu-chto-ne-zovut-v-evropu.html