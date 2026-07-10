Джикия: «Отношения с Абаскалем у нас испортились, смешно это скрывать. Но так случилось, никаких ссор»

Защитник «Локомотива» Георгий Джикия в интервью «СЭ» ответил на вопрос об отношениях с экс-главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.

— Какие отношения были с Гильермо Абаскалем?

— Как у футболиста и тренера.

— Говорили, что у него возникали конфликты с игроками.

— Спрашивайте об этом других ребят. У нас [с ним] испортились отношения, смешно это скрывать. Так случилось, это его тренерское решение, без проблем. При этом никаких ссор не возникало. Просто он сделал ставку не на меня, так бывает.

Джикия присоединился к московскому клубу в статусе свободного агента. Соглашение между «Локомотивом» и 32-летним защитником рассчитано до конца июня 2027 года.

С лета 2025 года россиянин выступал за «Антальяспор». В сезоне-2025/26 на его счету 17 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами.

Ранее он также играл за «Спартак» из Нальчика, «Химик», «Амкар», московский «Спартак» и «Химки».