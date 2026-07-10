Джикия: «До сих пор обсуждаем слова Соболева о «плохом мальчике». Желаю ему всего хорошего»

Защитник «Локомотива» Георгий Джикия в интервью «СЭ» оценил выступление нападающего Александра Соболева за «Зенит».

— С Александром Соболевым общаетесь?

— К сожалению, да.

— Почему к сожалению?

— Потому что общаемся. Если серьезно, мы на связи, созваниваемся, все хорошо.

— Как тебе слова Александра Соболева о «плохом мальчике»?

— У нас есть чат, в котором мы до сих пор это обсуждаем. Иной раз Саша подбирает такие словосочетания, которые запоминаются надолго. А если честно, желаю Соболеву всего хорошего. Дай бог, чтобы эти покупки и конкуренция ему помогли. И Саша показал хороший футбол в 28 турах РПЛ.

В прошедшем сезоне 29-летний Соболев впервые в карьере стал чемпионом России. В сезоне-2025/26 на его счету 13 голов в 38 матчах.