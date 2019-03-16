Георгий Джикия: "Локомотив"? Нельзя верить всему тому, что пишут"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия в интервью пресс-службе красно-белых отметил, что со стороны "Локомотива" не было никакого интереса к его персоне в летнее трансферное окно.

– Сравнительно недавнюю публикацию в СМИ о том, что летом можете уйти в "Локомотив", тоже пролистали? Как отреагировали?

– Никак. Даже не хочу об этом говорить. Не имеет никакого смысла. Тема закрыта. Там не было даже какого-то источника, просто слухи. Нельзя верить всему тому, что пишут. Мало ли что вообще можно выдумать… У меня долгосрочный контракт со "Спартаком". Очень хочу быть полезным клубу. И пока есть силы и возможности, буду это делать. Сделаю все ради команды. Что еще сказать?

Напомним, что 25-летний футболист перешел в "Спартак" из "Амкара" в январе 2017 года. За красно-белых он провел 58 матчей, в которых забил три мяча.