РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Георгий Джикия: «Ещенко — самый смешной в «Спартаке»

21:01
Теги:

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, кто в команде самый смешной.

— Есть Андрей Ещенко, над которым можно все время смеяться, потому что он человек-позитив, — сказал Джикия в интервью Baza. — И потому, что он говорит, и потому, как он ведет себя. Как он голубей вызывает в раздевалке. Он просто может этот «голубятний» язык. И он такое в раздевалке может разное исполнять.

26-летний Георгий Джикия в текущем сезоне провел 23 матча за «Спартак» и забил один мяч при двух голевых передачах.

Дополнительная информация

https://vk.com/bazabazon?w=wall-176841276_79423

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 21658
Все опросы
Какому топ-клубу РПЛ больше других требуется усиление зимой-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир