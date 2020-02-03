Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, кто в команде самый смешной.

— Есть Андрей Ещенко, над которым можно все время смеяться, потому что он человек-позитив, — сказал Джикия в интервью Baza. — И потому, что он говорит, и потому, как он ведет себя. Как он голубей вызывает в раздевалке. Он просто может этот «голубятний» язык. И он такое в раздевалке может разное исполнять.

26-летний Георгий Джикия в текущем сезоне провел 23 матча за «Спартак» и забил один мяч при двух голевых передачах.