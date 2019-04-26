Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что "Зенит" готов дать шанс нападающему Александру Кокорину вернуться в футбол. Он также добавил, что форварду придется проявить силу воли, чтобы восстановиться.

- Сможет ли Кокорин вернуться в футбол? Это зависит от его воли, характера, - сказал Орлов в эфире радиостанции "Эхо Москвы". - Мы же не знаем, когда он выйдет вообще и когда сможет тренироваться. Но парень он способный. А что касается вот этой воли, которую он должен будет проявлять, ему же надо восстанавливаться – это очень серьезная история. Мне кажется, "Зенит" ему шанс готов дать. "Зенит" его старается поддержать по-человечески. А что будет дальше – чего ж загадывать?

Играть точно невозможно после полугода, надо восстанавливаться очень здорово. Стрельцов 6 лет был в тюрьме. Правда, он уже в конце второго года играл, двигался, чемпионат тюрем был тогда, и ему давали возможность тренироваться, играть. Посмотрим, как будет здесь. Не знаю.

Напомним, Кокорин вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Суд продлил арест до 25 сентября.

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