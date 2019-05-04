Известный комментатор и бывший футболист Геннадий Орлов прокомментировал досрочное чемпионство "Зенита" в российской премьер-лиге.

В 27-м туре чемпионата России петербургская команда сыграла на выезде вничью с "Ахматом"(1:1), а ее ближайший преследователь – "Локомотив" – уступил в гостях "Арсеналу" (0:2). После этого "Зенит" гарантировал себе золото премьер-лиги.

– Я летел с командой в самолете. Ощутил, что это единое целое. Знаете, в чем отличие тренера Семака от других? Он говорит по-русски. А иностранцам, игрокам все переводят. Раньше было наоборот. Теперь "Зенит" в этом смысле стал русской командой. "Семак всем все доказал как тренер. Ответил критикам. Конечно, положительную роль сыграла и смена президента – приход Александра Ивановича Медведева. О чемпионстве узнали в самолете. Объявил капитан корабля. Азмун начал разносить осетинские пироги (улыбается). Их подарили Оздоеву. Рад за Дзюбу. Он наконец-то стал чемпионом. (Виталий Айрапетов)

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