Геннадий Орлов: "У Глушакова мяч в ворота летит редко. У Зобнина вообще не знаю, есть ли удар"

Известный комментатор Геннадий Орлов в эфире радиостанции "Эхо Москвы" оценил игру полузащитников "Спартака" Романа Зобнина и Дениса Глушакова.

— Зобнин – вот у него хорошая пресса, все про него хорошо пишут, а я все время поражаюсь. Конечно, на уровне российских полузащитников он выделяется. Мощный, бежит. Кстати, и партнеры о нем хорошо говорят. Они же с ним тренируются рядом. Когда говорят партнеры, это дорогого стоит. Они же не заискивают перед ним. Они говорят, что он сильный полузащитник, который может играть в Европе. Но есть законы игры полузащитника. Он должен играть и в обороне, и в атаке. Вот у нас (в "Зените" — Прим. "СЭ") был Паредес. Он в обороне не умеет играть, не умеет отбирать мяч. Надо уметь и мяч отбирать, и, самое главное, атаковать.

Ты же полузащитник, а полузащитник – это скрытый нападающий. Если нападающих разбирают защитники, то кто-то, подключающийся из глубины поля, это своего рода сюрприз для соперника. Поэтому Зобнин должен делать по 5-10 ударов в створ ворот или хотя бы рядом со штангой. К этому надо стремиться. Если ты, тем более, играешь за "Спартак", у которого всегда есть территориальное превосходство. А если ты даже не принимаешь этих усилий – пробить по воротам…

Есть еще Глушаков, который пытается бить. Мяч у него летит куда угодно, редко – в ворота. Потому что не поставлен удар. А у Зобнина поставлен удар? Я не знаю. А он в сборной играет.

Я сейчас даже не конкретно о нем говорю, а говорю о всех игроках российской сборной на его примере. Вы же должны подходить под требования и стандарты своего амплуа – полузащитника. Почему наши футболисты бьют значительно реже, чем игроки европейских чемпионатов? Значит, тренеры недостаточно настойчивы в том, чтобы заставить футболистов бить по воротам, – сказал Орлов.