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14 марта, 19:00

Орлов: «Зенит» не будет подписывать Чалова. Есть Кассьерра, Сергеев»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов считает, что в «Зените» есть нападающие, которые сильнее форварда ЦСКА Федора Чалова.

— Хотел бы начать с новости, которую сегодня прочитал в российских СМИ. Точнее, с цитаты защитника ЦСКА Гайича. Он, в частности, заявил: «Чалов правильно сделал, отказавшись от перехода в «Зенит». Это не совсем так. У меня другая информация. Все мы знаем о ситуации с Круговым, который заключил контракт с армейцами, но переход состоится только летом.

ЦСКА, насколько понимаю, хотел ускорить этот процесс, заполучить футболиста зимой. Существовал вариант, при котором Круговой мог сейчас отправиться в Москву, а Чалов в обратном направлении — в Санкт-Петербург, но, естественно, небесплатно. «Зенит» должен был заплатить за Федора определенную сумму. Питерцы на это не пошли. Они посчитали, что линия нападения в клубе и так хорошо укомплектована. Не факт, что Кассьерра уйдет летом. Есть Сергеев. Педро может при необходимости сыграть на острие, да и не стоит забывать об Артуре. Летом «Зенит» тоже, думаю, не вернется к кандидатуре Чалова, - сказал "СЭ" Орлов.

 
Сергей Галицкий, Геннадий Орлов и&nbsp;Гильермо Абаскаль. «Галицкий — не самодур. Если «Спартак» решит убрать Абаскаля, то есть два кандидата — Черчесов и Карпин». Мнение Орлова

Ранее «СЭ» сообщал, что сразу после того, как защитник «Зенита» Данил Круговой, подписавший контракт с ЦСКА с 4 июня 2024 года, оказался в «Зените-2», армейцы предлагали обменять его на Федора Чалова с доплатой. «Зенит» отказался от такого варианта.

Федор Чалов
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Геннадий Орлов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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Динамо – Ростов
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Сочи – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
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 - : -
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