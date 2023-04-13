Орлов: «Поздравлять «Зенит» с чемпионством будем седьмого мая, когда он обыграет «Спартак»

Комментатор Геннадий Орлов заявил, что поздравлять «Зенит» с чемпионством еще рано.

«Поздравлять с чемпионством будем седьмого мая, когда «Зенит» обыграет «Спартак». Будет досрочное чемпионство за четыре тура до конца. Так что готовьтесь (смеется). Я готовлюсь к седьмому мая», — приводит Sport24 слова Орлова.

На данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. Отрыв от идущего вторым «Ростова» составляет 9 очков.